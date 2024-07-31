市民募資登廣告挺高虹安　僅一天螢幕就故障

有新竹市民投放力挺高弘安的廣告。（照片：翻攝畫面） 中評社新竹7月31日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職。有新竹市民火速募資新台幣6.3萬元，在新竹市鬧區巨城對面建物租下廣告看板，投放要高加油的廣告，沒想到昨日才刊登僅一天，今日中評社實地到現場查看，廣告牆看板的LED螢幕已故障，僅剩螢幕下方約一半畫面。



高虹安一審遭重判停職後，有新竹市民火速自發性募資，在新竹市巨城購物中心鬧區對面建物，投放“力挺高虹安”的電子看板廣告，昨日一上架就引發網路熱議。募資力挺高的市民還向媒體強調，因高施政對新竹市貢獻良多，所以他們無懼政治壓力，就是要讓大家聽見新竹市民最真實的心聲。



中評社今日實地到現場查看，投放廣告的螢幕就位在新竹市中央路和民權路口，對面就是巨城購物中心，位處新竹市人潮最多的鬧區，距離新竹市政府更僅約600米。但廣告看板在昨日開始投放僅一天後，今日螢幕就已故障，整片螢幕上方約一半畫面都呈現黑屏狀態，僅剩下方約一半螢幕還有畫面，且已見不到力挺高虹安的廣告畫面。



該廣告影片全長25秒，以高虹安手抱一名小孩的畫面為主要背景，並打上“這是來自一群新竹市民的心聲”的字幕，隨後畫面以跑馬燈的方式，播放包括“謝謝市長為孩子們做的一切，公道自在人心”、“支持安安市長，新竹市有你真好”、“暫離市長職位，是新竹市民的損失”、“謝謝安安市長把新竹市越變越好”、“還我安安市長”、“我們等妳回來”等力挺高的市民心聲，影片最末還打上“高虹安市長加油，我們永遠是您的後盾”。