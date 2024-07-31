翁柏宗延任代主委挨轟NCC：依“政院”指示

NCC主任秘書黃文哲。（中評社 張穎齊攝） NCC副主委翁柏宗。（照片：NCC官網） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、副主委翁柏宗任期今屆滿，但“行政院”指定翁延任並代理主委職務，遭藍白“立委”炮轟不尊重“立法院”立法、毀憲亂政。NCC主任秘書黃文哲31日回應，NCC只是監理機關、非人事任命的機關，指令與派任都是交由“行政院”，NCC只是依指示辦理。



“行政院”30日發函NCC，指定副主委翁柏宗自8月1日起延任並代理主委職務，遭國民黨籍“立委”翁曉玲等人痛批，“行政院”趁著“立院”三讀通過的《“國家”通訊傳播會組織法》尚未上路，偷渡翁柏宗，民進黨是耍詐、非常不尊重“立院”。



NCC今日下午舉行例行記者會，由黃文哲主持，宣布完新聞發布的審議案後，接受媒體提問。



中評社記者詢問此題，黃文哲回應，翁柏宗請假一周，今天還在休假中，明天會上班，今天由他擔任發言人。NCC接到“行政院”的指示，遂由翁柏宗依法代理主委，法律相關問題都要請大家去請教“政院”。“政院”的函文中，就是說依法派任翁柏宗代理主委。



黃文哲說，NCC的相關人事、主委派任，不是NCC能認定，是“政院”，NCC就是監理機關，非人事機關，關於目前的NCC組織法規定，主委任期4年，任滿得以連任，由“行政院長”得任命，可指定一主委、一副主委，NCC只是依照“政院”指示辦理。



媒體追問，NCC委員內對此事有無分岐？翁柏宗被認定的資格根據為何？“政院”又說會提到“立院”審查？黃文哲說，NCC委員會不會討論此議題。他是有請教過翁柏宗，會謹慎處理，盡量等到新的NCC委員來了之後，可正式開會進行關於廣電三法等相關修正案。