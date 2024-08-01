莊伯仲：國民黨可赴大陸設處服務台商台生

前國民黨文傳會主委、中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月1日電（記者 楊騰凱）“賴政府”拒絕執行“立法院”要求解除赴大陸觀光禁團令決議，藍軍如何突破兩岸僵局？前國民黨文傳會主委、中國文化大學新聞系教授莊伯仲向中評社表示，建議國民黨赴大陸設服務處協助台商台生，這是動嘴皮與真行動的差別。



莊伯仲是美國韋恩州立大學（Wayne State University）傳播學博士，專長為政治行銷、網路傳播、新聞學，曾任中央通訊社監事、國民黨文傳會主委兼發言人。現為中國文化大學新聞系專任教授。



對於國民黨赴大陸成立服務處的想法，莊伯仲表示，這不必怕被抹紅，因為服務處是用來服務台商與台生或台灣旅客的，既然民進黨做不來，國民黨來做不行嗎？這是很好的事情，應該要有討論空間，例如協助文書認證、協調兩岸航班、緊急醫療諮詢，甚至可以介紹台灣旅遊資訊等等，這都和賣台無關，民進黨做不來的事情，國民黨如果做了，對方還要罵人，這怎麼都說不過去。



莊伯仲表示，國民黨應該企圖心遠大一點，勇敢一點，這也等於有拿出實質作為，而不是說在“立法院”要求民進黨政府，見到對方不甩就束手無策，這就是嘴皮與行動的差別。而且服務處光明正大，到時任何人不論民進黨背景、台灣民眾黨背景、無黨無派，所有人都可以尋求服務，根本沒什麼好抹紅的。



莊伯仲表示，與其去討論九二共識要不要有新的定義，還是舊瓶裝新酒，這都是形而上的項目，但赴陸設處這是立即性的，也與民眾切身相關，會讓人立即有感，如果能做出成績，當然是好事一件。



莊伯仲表示，前一陣子“賴政府”有表態希望陸客、陸生能夠來台，但這些事情不是我們單方面的，也要對方同意，就跟下棋一樣，可是現在局勢也還很混沌不明。