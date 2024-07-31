備戰？台中市增設避難資訊看板

台中市神岡區增設防災避難看板，以協助民眾因應突發狀況。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月31日電（記者 方敬為）鑒於極端氣候及地緣政治風險問題，台中市政府近年加強防災避難資訊宣導，去年起陸續更新“防空避難”告示，並在各區域廣設防災避難資訊看板，也鼓勵企業認養捐贈，神岡區公所今天獲國展精密企業捐贈防災避難看板，副市長鄭照新出席揭牌儀式致詞，感謝民間企業慷慨捐贈，可望協助民眾因應突發狀況，政府、民間攜手提升台中城市韌性。



台中市政府廣設防災避難資訊看板，透過圖資明確標示出現在位置，以及鄰近的避難處所位置、距離等，讓民眾能夠一目了然，迅速避難。



鄭照新指出，近年面對極端氣候，各地天災頻傳，加上台灣曾發生過九二一震災，民眾對於防災避難觀念印象深刻，感謝國展精密企業董事長張國章大方捐贈神岡區第9面防災避難看板，以及社口社區發展協會理事長陳珀升提供社區活動中心設置看板，未來一旦有緊急事故出現，需要疏散、安置民眾時，防災避難看板就能及時發揮整合公布資訊的重要作用，讓民眾能井然有序依照指示方向避難逃生。



張國章說，取之於社會、用之於社會，感謝神岡區公所提供這機會，以及社口社區發展協會提供場地，讓他得以捐贈設置神岡區第9面防災避難看板，為地方盡一份心力，希望未來在神岡區各里設置更多防災避難看板，強化地方防救災量能，建構更完備的防救災體系。



神岡區長梁益明說明，神岡區目前已有9面企業認養的防災避難看板，分別位於神岡區公所、神岡高工、社口萬興宮、岸裡國小、豐洲公園、溪洲社區活動中心、順天宮、北庄社區活動中心及社口社區活動中心，皆是公私部門為防災整備齊力推動的成果。