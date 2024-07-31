常委執委就職　賴清德勉擦亮民進黨招牌

民進黨舉行中常委、中執委及中評委宣誓就職典禮，賴清德親自完成監交。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開第21屆第一次中執會，會前舉行中常委、中執委及中評委宣誓就職典禮，並由黨主席賴清德親自完成監交。賴清德致詞表示，感謝黨部同仁的辛苦，在他就任“總統”後的第一個全代會圓滿落幕，完成了新一屆的黨職選舉；也要恭喜所有新就任的中常委、中執委、中評委，各位扛下了更多的責任，也肩負起擦亮民進黨招牌的重責大任。



民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞。賴清德表示，要與新任的中常、執、評委共勉，繼續堅持民進黨的理想。可能有人會說，討論理想是不切實際的，但事實卻是正好相反。師出有名，才能吸引各方英雄好漢加入，也才能獲得更多民眾的支持。



他也說，上周，凱米颱風來襲，造成全台灣超過1萬5千起災情，農業產物及民間設施損失，目前累計超過新台幣數十億元；許多地區也發生淹水、土石流，造成“國人”房屋、車輛等生命財產的災損。



賴清德說，當時也正在一年一度的“漢光演習”，在颱風開始造成影響後，“國軍”也立即轉為救災任務，全力投入守護“國人”生命財產安全的工作。“中央政府”各部會，也在各地方政府、以及黨公職的配合之下，連日兵分多路勘災，掌握第一線的狀況。



他表示，“行政院”也已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在“中央”地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損。接下來，也要請各位黨公職，能在範圍所及內，協助受災民眾申請各項補助，也能夠協助宣傳“中央”的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請、獲得幫助。



賴清德說，這次颱風的災情，也顯示在極端氣候下，強化社會韌性的重要性。我們要擁有更強大、有彈性的救災體制，也要有能夠抵抗天災地變的基礎關鍵設施。社會韌性的重要性，是要在平時就準備就緒、從各個層面強化台灣的體質，就不會畏懼任何突如其來的災害，也有能力第一時間妥善因應。