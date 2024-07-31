台6月製造業景氣連3綠　AI需求是否強勁？

台經院發布6月製造業景氣信號，是今年第4顆綠燈。(圖:台經院提供) 中評社台北7月31日電／台經院今天發布6月製造業景氣燈號，受惠於全球經濟緩步復甦、人工智慧（AI）題材助攻，連續第3個月亮出綠燈。儘管製造業景氣前景看好，台經院提醒，美國總統大選結果將對全球政經局勢帶來關鍵性影響，AI需求是否如預期強勁，攸關台灣經濟成長動能。



台經院調查，6月製造業景氣信號值為14.10分，較5月修正後的13.64分增加0.46分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。



進一步觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，台經院指出，人工智慧及雲端資料服務需求暢旺，以及半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求成長，使生產指數與出口等數據年增幅續呈大幅成長，6月電腦、電子產品及光學製品業景氣燈號已經連續第2個月出現代表揚升的黃紅燈。



台經院分析，儘管個別產業的復甦力道不同，但觀察近期製造業相關經濟數據，資訊電子業表現持續強勁，部分傳產出口與生產指數年增率也已由負轉正，加上製造業廠商對於未來景氣看法偏向樂觀，且下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單動能，預期整體製造業景氣持續轉好。



雖然經濟數據朝正面發展，台經院提醒，美國總統大選、AI發展攸關台灣經濟後續走勢。年底美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響，若美國共和黨總統候選人特朗普贏得總統大選，美國政策可能會在外交、貿易、能源、移民、氣候變遷和對外援助方面發生重大變化，政府更迭導致政策不連貫，可能削弱全球對美國長期政策的信心，降低美國作為合作夥伴的可靠性。