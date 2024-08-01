劉佩怡語中評：金門模式不可能形塑 何因？

金門大學國際暨大陸事務學系主任劉佩怡。（取自金門大學網站） 中評社台中8月1日電（記者 方敬為）214金門撞船案7月30日兩岸協商，順利達成共識，金門大學國際暨大陸事務學系主任劉佩怡接受中評社訪問表示，該案落幕對金門未來發展有益，但並不代表可以套用在兩岸關係上，金門案只是當前兩岸爭議當中的其中個案，可以發現，陸方在協商過程不以官方名義交涉，而是以民間團體紅十字會的名義，強調該案非兩岸官方制度化協商的結果。



劉佩怡認為，兩岸關係要取得根本性的緩和，關鍵還是在九二共識，陸方也表明清楚，九二共識才是兩岸官方制度化協商的前提，在民進黨政府不承認九二共識之下，金門案的落幕，終究只是其中一件兩岸衝突爭議的解決，兩岸關係依舊嚴峻，在未重回九二共識基礎，或兩岸找到“新的共識”之前，兩岸衝突問題或許都只能採取“Case by case”逐一解決。



劉佩怡，政治大學國家發展研究所博士，擔任金門大學國際暨大陸事務學系主任、金門大學和平研究中心主任、金門縣地方創生協會理事長等職，研究領域包括兩岸關係、國家理論、治理理論、戰略等。



延宕逾5個月的214撞船案7月30日上午9點在金門重啟協商，雙方歷經1個小時，陸方代表泉州台港澳辦副主任李朝暉、台方代表“海巡署”副署長謝慶欽均表示，達成共識，並盼有關單位、人員落實協商條款。暫時不對外公布協商內容。上午10點30分辦理公祭、11點30分將罹難漁民遺體棺木、翻覆漁船送至金門料羅碼頭，中午啟航返回泉州圍頭港，宣告事件落幕。

