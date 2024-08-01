時力廖子齊：高虹安涉詐無悔意應向市民道歉

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月1日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職。屬於深綠的時代力量發言人、新竹市議員廖子齊接受中評社訪問認為，高不但毫無悔意還進行政治操作，企圖影響民眾對司法的信任和分化新竹市民，高現在最應該做的事情是為過去因忙著打官司而影響市政向市民道歉。



廖子齊，新竹市香山區人，台灣大學法律系司法組學士，原為自創品牌的手工皂業者，後積極參加社會運動，曾任竹塹文化資產行動前線成員、社團法人新竹市崇德會執行秘書等職，2018年代表時代力量首度參選新竹市議員當選，2022年順利連任，現為時代力量發言人。



廖子齊認為，高虹安在一審遭重判第一時間不但沒有請辭，竟還錄製影片嗆聲“敬告想要利用政治惡意操作來攻擊市府運作的人，你們不會得逞”來進行政治操作，高若真的為新竹市好，不應該是這種態度，高現在所作所為一切都只是為了自己。



她說，新竹市民都非常期待有一個能專心市政的市長，她呼籲高虹安應該要即刻請辭，讓有民意基礎的市長來為新竹市服務，而未來2026新竹市長選舉，時代力量也不排除再次派出候選人，證明台灣政治在藍綠之外，真正的第三勢力該是什麼模樣。



廖子齊最後也提到，新竹市近期有民間團體在推動罷免高虹安連署行動，但先前卻發生原要成為罷免連署站的書店因承受不住壓力而取消，時代力量黨團近期也有討論過這件事情，大家都非常樂意將黨團提供成為連署站的據點之一，因為時代力量絕對扛得住壓力，所以未來若罷免團體有需求，她都非常歡迎也樂於協助。