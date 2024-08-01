民眾黨陳世軒：賴清德處理兩岸不及格

台灣民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月1日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件兩岸達成共識落幕，台灣民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒接受中評社訪問表示，看得出來民進黨希望台灣民眾看見兩岸協商是官方對官方，但實際上是不是如此？大家都看得出來。這是賴清德上任後考驗其處理兩岸的能力，卻不及格。



陳世軒說，從蔡英文執政時，兩岸就是僵局，賴清德上任後，520就職演說就觸動大陸的敏感神經，賴也不斷展現加強軍備的形象，但除了備戰外，政府有沒有能力能與對岸溝通？顯然民進黨碰到很大的困難。



214金門撞船事件在拖了5個多月後，兩岸才在7月30日協商落幕，前一晚陸委會副主委梁文傑才說明協商定位是“當事人對當事人”，但陸委會主委邱垂正在協商落幕後的下午5點半召開記者會，強調“無論什麼模式，重點是‘政府主導’”。



陳世軒為澳洲蒙納許大學國際關係系、大眾傳播系雙主修畢業，現任民眾黨新北市黨部主委、新北市第三選區（新莊）議員，曾任民眾黨“立委”蔡壁如秘書、工商建研會青年團海外聯絡人。父親陳明義是現任中國國民黨新北市議員，是台灣選舉史上第一對同時在同一個議會的父子。



陳世軒接受中評社訪問表示，214金門撞船事件協商落幕，台灣民眾的第一反應是“怎麼會拖這麼久？”從發生事情到協商有共識將近快半年的時間，他相信民眾是樂見有個雙方都滿意的結果，兩岸關係不要停留在這一頁。最重要的是兩岸都能把這件事處理好，畢竟金門胡姓釣客、澎湖籍漁船“大進滿88號”都還在大陸，賴清德有責任與義務進快把人帶回來。

