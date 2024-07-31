自救！花蓮15家文創、餐飲業串聯推觀光

“我在仁愛街，想你”行銷活動，結合15家商家業者，一起帶動花蓮仁愛街經濟復甦。（田智宣基金會提供) 中評社花蓮7月31日電／花蓮接連經歷地震、強颱重創，觀光業低迷，迎來史上最慘澹暑假。田智宣文化藝術基金會的“想你電台”與“又一村文創”攜手推動“我在仁愛街，想你”行銷，結合仁愛街區美食、文創店家，加入手作、復古式卡帶錄音等聯手行銷，邀請大家到市區一遊，為花蓮復甦支持一份力量。



田智宣基金會經營的“想你電台”是公益性的藝文空間，以音樂為主題，搭配咖啡與甜點，深受年輕人喜愛，但震後連續4個月入不敷出。“想你電台”台長、民進黨花蓮縣議員張美慧說，連小規模的電台都受衝擊，其他店家營運艱辛可想而知，決定發起活動串聯周邊店家自救。



仁愛街區的“又一村”是兩排共8戶連棟建物，屋齡超過半世紀，原是菸酒公賣局時期的老宿舍，閒置多年後活化，保存老宅風味，邀請店家進駐，是小而美的文創天地。



“我在仁愛街，想你”參與店家包括193夜貓食所、Prince王子廚義、又一村文創園區、大盛屋日式丼飯烏龍麵專賣店、小檳城特色南洋麵食、夯BAR中式餐酒館、玉春花餐飲館、泰好食中泰創意料理、老邵和平江浙佳餚美食餐廳、阿里郎韓式料理、參火木牛排館、港飲港食茶餐廳、想你電台、蕃茄咖哩、糜粖粥房。



張美慧說明，“想你電台”推出的亮點活動是“想你卡帶錄音”，喝一杯咖啡、錄一段聲音給想念的人聽，重溫舊夢，卡帶音質雖遠不及現代數位機器，但能從中體會到舊式留聲的特別，收到卡帶的人，可再將卡帶拿到想你電台聆聽，會贈送2杯咖啡，並贈送歐邊店家不同折扣卡，很適合父親節、七夕情人節傳情。



又一村文創園區“村長”朱淑慧說，地震後園區生意受創，原本在文化幣振興下有恢復6至7成，平均每天都有300人使用文化幣，假日生意甚至比地震前更好，“沒想到老天爺又開了玩笑，颱風之後生意又掉落谷底，只剩1至2成”。



“想你電台”、“又一村文創”與周邊共15間店家業者今天聚集行銷，花蓮縣議會秘書長陳德惠也到場支持，希望凝聚仁愛街街坊鄰舍力量，提振商業活力，也為仁愛街上獨有的文藝氣息及美食街帶來更多的希望。