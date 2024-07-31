高雄市調處傳集體貪污　15調查官遭檢帶走

“調查局”。（“調查局”網站） 中評社高雄7月31日電／“法務部調查局”高雄市調處爆發集體貪案，高雄地檢署指揮廉政署前往搜查，帶回15位調查官訊問，形同“滅站”。據指出，事涉調查官拿不實單據申報業務工作費，經內部檢舉後由“調查局”內部自清並報請雄檢指揮，但檢方不願證實此事，強調一切正在清查中。



“調查局”各外勤處站基層調查官偵辦案件時，經常有針對情資查訪溯源需要，產生相關花費諸如油錢、手機通話費、茶水費、餐敘等，通稱為業務工作費或據點工作費，但僅外勤調查官可以申領，每人每月上限額度5000元，實報實銷。



據指出，檢調廉近日接獲檢舉，指稱高雄市調查處有調查官詐領工作費，高雄地檢署因此指揮廉政署約談相關涉案人，目前15調查官已被列為被告，尚在偵訊中。



據悉，高雄市調處所管的多個工作站，傳出有15位調查官拿不實單據向上級核銷該筆工作費，經內部同仁檢舉後，報請雄檢指揮偵辦。雄檢31日指揮廉政署南調組以及“調查局”南機站人員聯手出擊，帶回15位調查官問訊，因涉案調查官眾多，傳出只剩2名菜鳥調查官留守，幾乎滅站。但雄檢只證實今天有相關行動，對於案情內容不願多做說明。



高雄地檢署獲報，指高雄處前鎮站超過10名調查官，疑不實核銷據點工作費，今天遭自家人南機站與廉政處約談。不少調查官聽聞指出，這是長年的漏洞，對於被約談感到不意外，預計稍晚移送地檢署復訊，全案依詐欺罪偵辦。