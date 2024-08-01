揭仲：環太平洋演習對中指涉性強　台難加入

中華戰略前瞻協會研究員兼秘書長揭仲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月1日電（記者 張穎齊）美國主導、29國參與的2024年“環太平洋”（RIMPAC）多國海上聯合演習於6月27日開始，在美國夏威夷島嶼及其周邊地區舉行，有外媒猜測這是美國與盟友在為中國大陸以兩棲攻擊艦武力“攻台”的可能做準備。“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長揭仲接受中評社專訪表示，環太平洋軍演對中國大陸的指涉性強，是美國對中展示整合嚇阻，中美會彼此秀肌肉之餘，適時管控，但台灣要想加入還是很難，美不會放行。



揭仲表示，主導軍演的美國海軍第三艦隊，雖否認有設定假想敵，但也承認這次軍演是要遏制潛在的侵略者。有鑑於自2018年後就沒邀請中國大陸參加，理由是說中國的行為並不遵守國際秩序，因此他認為此次軍演指涉性很明顯。目前在印太區域中，對美國來說的潛在侵略對象，就是中國、朝鮮、俄羅斯。美國現在就是在整合嚇阻。



揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，淡大國際事務與戰略研究所兼任助理教授、“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長，歷任中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員、台灣戰略研究學會理事、國民黨前“立委”林郁方辦公室主任，專長為戰略研究、大陸軍事、危機處理、防務政策等。



揭仲指出，美國希望結合友盟國家及夥伴，夥伴則包括台灣，在政治、軍事、經濟、科技、情報等領域，形成遏制中國大陸的軍事網絡，環太平洋軍演變成美軍展示整合嚇阻的絕佳場合，告訴潛在的對手，這些參與的國家若有狀況時，在美軍聯合管制下，會對共同的目標發動打擊，抑制中國大陸不要“蠢動”。



關於台灣官方多次表達參與環太軍演的意願，揭仲說，他認為是很難加入，美國目前只開放衹有台灣軍隊與美軍的聯合演訓，同意台灣到美國受訓，可是卻無開放參加美軍主導的多國演習，因這牽涉並衝突到美國的兩岸政策，很難解決。



揭仲向中評社說，比方若台灣的海軍加入，那軍艦上的“中華民國國旗”是不是能降下來的，否則很嚴重，那在環太平洋這樣眾目睽睽的場合，光這點就會讓美國的行政部門難以解決；還有台灣人若上岸，也牽涉到司法權問題，一般海軍進入其他國家領土、靠港上岸，都享有一定程度的治外法權，但以台灣目前來說，並非美國承認的“邦交國”，基本上無法去談至外法權。

