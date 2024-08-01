中評鏡頭：高雄三民區滅頂地下室　善後未了

三民區的日安地球大樓中庭擺放近百輛泡水腳踏車。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月31日電（記者 蔣繼平）受凱米颱風25日在高雄市區降下大量雨勢影響，多地淹水，其中位於三民區的日安地球大樓災情慘重，地下3層樓停車場遭滅頂。雖然淹水在29日抽乾，但仍在進行汙水池、電梯井、消防池的抽水，清污、清毒作業也持續進行，水塔也要清洗後才能回復民生供水，尚未能回復正常生活。



高市府民政局統計，全市有376棟大樓或透天厝地下室淹水，主要集中在三民、左營、鼓山、楠梓及仁武。但根據各區公所回報給高雄市民政局的統計，此次颱風造成地下室淹水的大樓，以鼓山區45棟最多、三民區29棟次之，其餘依序為前金區4棟，左營區、楠梓區、鹽埕區、鳥松區各2棟，仁武、大寮、岡山、田寮區各1棟，總共90棟。而鼓山區地下室淹水的大樓，多集中在高美館馬卡道一帶；若以淹水程度來說，三民區較嚴重。



這幾天都在日安地球大樓協助的三民區正興里里長沈秀玲表示，今天調了12部抽水機，載到地下室要繼續抽其他積水，因為地下三層樓的平面空間抽完水之外，目前汙水池、電梯井、消防池都還是滿的，所以電梯也沒法用，都要一併抽完，才能算是全部抽完水。另外，沈秀玲說，若今晚抽完水之後，明天要來搶恢復供水，因為民生用水很重要，要看配合的業者明天能不能來清洗5個水塔，水塔洗完才能使用。而恢復供水後，環保局會來清洗地下室地板，再由衛生單位來做清潔消毒工作。

