陳玉珍語中評：為了金門發展必須繼續往前走

金門藍委陳玉珍。（中評社資料照） 中評社台北8月1日電（記者 張嘉文）兩岸7月30日在金門就214撞船事件達成共識，全案落幕。居中奔走的中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍向中評社表示，這對金門來說非常重要，現在事情告一段落，至少對兩岸關係有正面發展的幫助，接下來8月上旬她將和家屬去接滯留大陸的金門胡姓釣客回家，被扣的澎湖籍“大進滿八八號”漁船交涉應該也會順利進行。



陳玉珍提到，8月下旬她會和一些旅遊業者前往大陸溝通，先是針對開放陸客前往金門觀光的部分，下一步則是對於台灣本島的陸客開放觀光，她已和大陸相關單位做了一個初步溝通，對於開放金門觀光部分陸方是樂觀其成，台灣本島部分則需要再進一步溝通。



陳玉珍提到，由214撞船事件可看出，兩岸之間很多善意都得來不易，兩岸都希望善意不斷累積，當然她也努力居間傳遞正面訊息。但她認為，整體來說，兩岸長期仍是要建立比較正式的官方溝通管道，事務性溝通仍有必要，才能避免誤判，這部分當然取決於執政的民進黨政府立場能否轉變。



談到金門事件落幕的後續，陳玉珍說，前天她人已在北京溝通下一步，因為事件落幕後接下來如何一步步推進，至少讓金門和大陸的交流恢復正常是最重要的。



陳玉珍指出，目前確定的消息是8月上旬她會和家屬前往大陸接回金門的胡姓釣客，另外遭扣留的澎湖“大進滿八八號”漁船部分，應該也會順利回台。接下來則是有關開放陸客前往金門觀光的部分，甚至開放陸客前往整個台灣的觀光，她已先跟大陸相關單位做初步溝通，預計八月下旬會再召集一些旅遊業者到大陸去商談細節，希望能盡快全部開放。



陳玉珍強調，為了金門發展，交流必須繼續往前走，整體的兩岸關係民進黨政府能不能處理好她不知道，但身為金門“立委”，為了金門整體發展，就必須盡力嘗試任何可能，很慶幸目前結果是正面的。