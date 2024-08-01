中評關注：中常會不再是賴清德的一言堂

賴清德主持民進黨中執會。（照片：民進黨提供） 中評社台北8月1日電（記者 黃筱筠）凱米颱風日前造成台灣嚴重水患，重災區集中於綠執政的高雄、屏東、台南、嘉義等地，但在民進黨幾乎掌控網路風向之下，並未聽到太多批抨聲浪。民進黨中常會還提供一份民調顯示，將近六成民眾對民進黨處理颱風水災感到滿意，對照中常委提出非常多補助等建議，這樣的民調似乎有點自我感覺良好。



民進黨中執會昨天舉行新成員宣誓，本屆黨權力核心有不少非賴系，包括英系支持的王世堅，被“正國會”除名的陳亭妃等都毫不掩飾進入中常會有企圖心。



昨天首度召開新任中執會，據了解，“大砲性格”的王世堅一個人就講了30分鐘，還進行兩輪發言，對於賴清德裁示發言也有進一步意見提出。他還直接建議不要召開“立法院”臨時會，就算要開也不要討論政治性過於強烈的議題。這個意見與賴清德走向朝野對抗的方向，不太一樣。未來中常會可能就不是賴清德的一言堂了。



除了王世堅強調自己要當烏鴉，要在中常會裡面百花齊放，對賴執政提建言。靠自己力量選上中常委的陳亭妃也是為了台南市長選舉相關而來。陳亭妃昨天與賴清德子弟兵林俊憲公開受訪都感覺到明槍暗箭，兩人互相隔空嗆聲，未來若討論到初選方式，一定會在中常會裡砲聲隆隆。



最新的民進黨中常會結構，多位常委都有意參選南部縣市首長。大家當然要利用中常會機會為地方爭取福利，親自說給賴清德聽。



昨天聚焦在南部水患災後的補助建議。全數建議幾乎都是希望提高補助等，陳亭妃希望申請災損須附照片的問題應該要檢討；林岱樺要求無息貸款提供給淹水的住家與工廠等；林俊憲希望補助申請程序要從簡；邱志偉認為現在編列的治水預算不夠，應該要繼續增加才行，這些建議都凸顯了這次南台灣水患，造成民眾申請補助的相關問題，身為“立委”有這些建議，一定也是民眾抱怨不少。



但民進黨這時候卻突然拿出一份民調，說有58.1%的民眾是滿意“中央政府”，在這次颱風災害的應變跟處理，不滿意則有33.6%。連災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，滿意度是超過六成。



這份民調若對比南部中常委的建議，顯得過度樂觀，帶風向的意味濃厚。