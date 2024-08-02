陳世軒：新竹市長補選民眾黨還是有優勢

台灣民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月2日電（記者 鄭羿菲）新竹市長高虹安助理費案一審被判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，已遭停職，並退出台灣民眾黨。前“立委”郭正亮日前建議高虹安儘速請辭讓新竹市長的位子有機會補選，不要讓民進黨政府有機會指派人選卡位。民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒接受中評社訪問表示，新竹市選民結構特殊，民眾黨還是有優勢，不一定要考慮跟誰合作。



高虹安被重判後，長期支持民眾黨的“館長”陳之漢曾在直播中痛罵高虹安“幹嘛去搞公積金制度”，並稱是低級的錯誤。



陳世軒接受中評社訪問表示，高虹安案對民眾黨一定有傷，但“清廉”這張牌，白仍強過藍綠。民眾黨支持高虹安繼續爭取清白，若如外界揣測高虹安在任期過半前請辭進入補選程序，新竹市民的高學歷、獨立思考、年輕等特性，再加上黨主席柯文哲2024大選在新竹市得票率34.3%並不低，對民眾黨來說還是有機會勝選，不一定要考慮跟誰合作。



對於2026新北市佈局，陳世軒表示，他擔任新北市黨部主委期間，很積極在新北市29個行政區找出優秀幹部扎根基層，現在民眾黨“立委”黃國昌也一起加入經營新北，他認為民眾黨有選上超過3席、組成新北市議員民眾黨團的條件，只要符合市議員席次多、位於都會區、很多年輕民眾移入居住的選區，對民眾黨來說都具優勢。



陳世軒為澳洲蒙納許大學國際關係系、大眾傳播系雙主修。父親陳明義是現任中國國民黨新北市議員，成為台灣選舉史上第一對同時在同個議會的父子。

