蔡英文突推辣台妹寫真輯　媒體人驚有鄭文燦

蔡英文推出“辣台妹寫真輯”，照片裡有鄭文燦（右圖第三）。（照片：蔡英文辦公室官網） 中評社台北8月1日電／蔡英文推出“辣台妹寫真輯”，紀錄執政8年來在許多重要時刻及場合的身影，與民眾的互動及官邸生活。媒體人黃揚明昨日表示，他和前立委郭正亮發現，“辣台妹寫真輯”裡頭有前桃園市長鄭文燦，確實有政治意味。而沒有前新竹市長林智堅，有可能把他遺忘了。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見。



蔡英文推出“辣台妹寫真輯”，有實體書與數位版。媒體人黃揚明7月31日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，這是早就鋪排好預定要做的事情，如果蔡英文有些國際行程，她是幫賴清德，還是跟賴選擇不同的模式？比如這次民進黨全代會，她選擇避開賴清德，其實就已經是個訊號了。



黃揚明接著表示，蔡英文在全代會後，推出一本寫真輯，裡面放了前桃園市長鄭文燦的照片，確實有政治意味，因為寫真輯裡面跟誰合照，政治意味是很強的。他和郭正亮發現寫真輯居然沒有林智堅，有可能把他遺忘了，但卻還沒放棄鄭文燦。



媒體人謝寒冰則認為，蔡英文是去跟賴清德別苗頭。賴清德也許是想把一些英系的人拔掉，但是他動不了蔡英文、也不敢動。



謝寒冰表示，蔡英文可不是簡單的人物，你以為她沒準備好就下台。卸任後就把所有東西都交給賴清德，任人宰割，蔡英文是不會做這種事的。至少短期內，賴清德不太可能直接去動蔡英文，但英系的人可能會被他排除。