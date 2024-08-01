藍轟官方出資拍零日攻擊助綠搞大內宣

台劇“零日攻擊”指台海有爆發戰爭可能，藍委李彥秀表示，觀光客敢來台灣？（照:李彥秀臉書） 中評社台北8月1日電／以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》明年將上映，耗資新台幣2.3億元，由聯電創辦人曹興誠投資，“文化部”補助7100萬，被視為民進黨2026選舉文宣。這部戲的製作公司“零日文創”，“國安會”前副秘書長、前文化總會祕書長林錦昌是董事股東，他也掛名該片監製。國民黨智庫副執行長凌濤痛批，林錦昌剛從政府機關退下來，與“文化部”關係深厚，民眾能認同血汗錢成為特定政黨拍大內宣、選戰宣傳嗎？



中國國民黨籍“立委”李彥秀昨日指出，民進黨政府定下今年1200萬人次的觀光目標，至今沒達成，竟還渲染《零日攻擊》這類危機論調，國際觀光客會將“戰場”做為觀光首選嗎？



《零日攻擊》由製作人鄭心媚、前文化總會祕書長林錦昌合資的零日文創製作，該公司1／3股份、約300萬股由林錦昌持有，且公司2023年6月才設立，就成功標下政府補助案。



這部戲的總顧問是林錦昌，另顧問群有民進黨籍“立委”沈伯洋、文總秘書長李厚慶、“國防”研究院所長蘇紫雲等人，清一色的“正綠”背景。出資者除綠色企業家曹興誠，其餘“文化部”、文策院、中華電信、高雄市政府等，都是政府單位，顯示是“綠色軍教片”無疑。



根據《中時新聞網》報導，國民黨智庫副執行長凌濤痛批，林錦昌剛從政府機關退下來，與“文化部”關係深厚，民眾能認同血汗錢成為特定政黨拍大內宣、選戰宣傳嗎？