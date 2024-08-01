藍鷹反制青鳥　國民黨新生代街講造勢

左二起鍾鎮遠、黃呂錦茹、邱浩瀚。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月1日電（記者 張穎齊）民進黨政府拒絕接受“立法院”三讀通過的“國會”改革法案，尋求“釋憲”，大法官會議日前已裁定暫時處分。中國國民黨發起街頭宣講，台北市黨部主委黃呂錦茹1日率隊五路齊發，更讓有志投入2026黨內議員選舉的老將、年輕人亮相，反制民進黨青鳥，讓民眾感受到國民黨年輕化形象。



黃呂錦茹強調，賴清德說政黨不遵從大法官“釋憲”，青鳥就會飛出來，國民黨主席朱立倫與她都認為，就號召年輕藍鷹攻擊反制，以後都是年輕人的世界，像這次宣講就有7成年輕人，都很有水準、進步很快。



國民黨台北市黨部1日發起台北市第一至第五選區（士林北投、內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華）街頭宣講“讓陽光照進“國會”，民進黨怕什麼？”行動，一早8點同步出擊，黃呂錦茹率隊坐鎮第一選區士林北投，在華榮市場進行街講，參與者有國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱、台北市議員林杏兒、前台北市議員楊靜宇、前台北市議員林瑞圖服務處主任林揚庭、台灣大學光電所博士鍾鎮遠、台北市議員應曉薇議員研究室助理邱浩瀚。



台北市議員選舉總共有8個選區，不過第7選區為平地原住民、第8選區為山地原住民，因此重點在於6個選區。包括第一選區（士林北投）、第二（內湖南港）、第三（松山信義）、第四（中山大同）、第五（中正萬華）、第六（大安文山）。目前台北市議員61席中，國民黨原為30席，但因王鴻薇、徐巧芯、李彥秀當選“立委”，現為27席。



國民黨台北市黨部提前練兵運作，讓有志投入2026黨內議員初選的人選亮相，年輕臉孔不少，此次參與上街頭的新面孔人選中，第一選區有老將回鍋的楊靜宇，還有前議員林瑞圖兒子林揚庭，新人鍾鎮遠、議員應曉薇助理邱浩瀚。第二選區有新人丁瑀、國民黨籍“立委”林倩綺主任林岳龍。第三選區則為已有初選經驗的滿志剛、田方倫。第四選區有中山區永安里長唐楷瀚。第五選區有台前空軍副司令、退役中將張延廷、國民黨籍“立委”廖先翔助理黃國豪。第六選區新人尚未公布，不過此次亮相的清一色皆為男性。