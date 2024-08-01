能源政策轉彎？綠委：對新核電技術保持開放

洪申翰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月1日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰日前接受日本媒體《日本經濟新聞》訪問時表示，能源政策可能會有轉變，不排除在2030重啟核電。民進黨籍親賴“立委”洪申翰今天回應表示，“行政院”已經澄清台灣媒體以頭版頭方式報導有誤導之嫌，訪談內容遭到媒體用標題殺人方式誤導。他也說，對於新核電我們保持開放態度，可以觀察討論，希望大家正向態度促進社會討論辯證，我們一直都是這樣態度。



賴清德在“總統府”下設立氣候變遷委員會，親任召集人，並邀請和碩董事長童子賢擔任副召集人、前“中研院”院長李遠哲擔任顧問。童子賢與李遠哲均認為應使用核電。據瞭解，第一場會議將在8月8日舉行。卓榮泰在日媒的專訪中拋出“2030年代後重新考慮使用核電”，是否為民進黨的核能政策轉彎，鋪陳氣氛，引發關注。



民進黨籍“立委”許智傑表示，民進黨會討論出統一的能源政策，不會在重大議題上有分歧。沒有核安就沒有核電，一個安全又穩定的能源政策才是全民所期待。他也期盼，安全無污染的核融合發電廠，可以加速研發且能應用在生活當中。



洪申翰今天受訪說，大家看到“行政院”已經做出說明，今天早上媒體用頭版頭標體刻意誤導。卓榮泰在日媒訪問講得很清楚，舊核電有法規限制問題，要研議對於斷層地層瞭解不夠，對於“核安會”有高度不確定性，新核電如果能大幅降低核安，又不會有核廢料問題，大家可以開放觀察的態度。



他強調，訪談內容遭到媒體用標題殺人方式誤導，能源議題政策可以開放討論，但是要用斷章取義方式製造資訊落差，對於討論核能沒有幫助，陷入誤導之嫌。



他表示，目前能源政策秉持再生能源優先，努力開發多元綠能。對於核電態度，舊有核電要研議會有很多嚴峻挑戰不確定性，新核電我們保持開放態度觀察討論。希望大家正向態度促進社會討論辯證，我們一直都是這樣態度。