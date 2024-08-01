綠否認2030重啟核電　江啟臣：應講清楚

江啟臣接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月1日電（記者 張嘉文）針對“行政院長”卓榮泰接受日媒《日本經濟新聞》專訪透露，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，“行政院”則稱是標題誤導。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天受訪表示，雖然政府能源政策告訴我們說不會缺電，但希望這個不缺電，不是用人民的健康來換。此外，太過依賴單一能源選項，也會影響安全。



江啟臣強調，政府須拋棄意識形態，現在卓榮泰說2030年之後可考慮核電，在這之前，政府的能源政策是什麼，恐怕要給人民和產業一個很好的交代，不要讓政策的不確定性去妨礙產業發展，還有引起人民的擔憂。



對於台媒轉發日媒的報導，“行政院”今天澄清指出，卓榮泰並未在專訪中提到2030年將重啟核電，且政府在能源轉型議題不會貿然提出相關政策，遺憾部分台灣媒體標題誤導。



“行政院”釋出專訪原文，卓榮泰說，“世界各國，尤其美國方面，它在2030年，對於新能源的開發應該是一個關鍵的時機，新的能源如果沒有安全的問題，沒有核廢料必須處理的問題，而且世界的潮流和台灣的共識都能夠接受，我覺得應該是開放討論的”。



江啟臣今天在“立法院”受訪時對此表示，如果還要等到2030年後才考慮核電，在這之前的能源若要過度依賴火力發電的話，第一，減碳的問題沒辦法解決；第二，更不用談人民的健康問題。



江啟臣說，尤其是他來自台中，因火力發電廠的關係，過去這幾年都一直在跟空汙奮鬥、作戰，現在如果還要繼續增加火力發電，是不是到最後百分百都要靠火力發電？



江啟臣提到，另外包括台中或其他地方，要用燃氣發電來取代燃煤發電，但這必須要蓋天然氣接收站和燃氣廠等等，會不會影響到相關港口的運作？其實這都有成本存在，所以負責任的政府應該要去針對這一些問題做好評估，拋棄成見，拋棄意識形態，好好來面對這些問題，找辦法而不要找理由。