NCC卸任委員爆政媒集團化　謝龍介諷馬後砲

藍委謝龍介受訪。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北8月1日電（記者 楊騰凱）通訊傳播委員會（NCC）卸任委員王維菁、林麗雲昨天在任期最後一天發出公開信，指台灣“政媒集團化”。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介怒轟，NCC這些委員過去為非作歹，成為鷹爪、打手欺壓在野黨。如今人走了才泡茶，這就是馬後砲，一點意義都沒有。



通傳會主委陳耀祥、副主委翁柏宗及委員林麗雲、王維菁任期至昨天屆滿，除了翁柏宗獲得“行政院”指示延任，並暫時代理主委，其餘三人均卸下職務。



而林麗雲、王維菁昨天也發表公開信指台灣走向“政媒集團化”，電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，成為台灣民主的危機。



謝龍介表示，林麗雲、王維菁任期屆滿才講這些話，你以為他們是良心發現嗎？不是的，人來了才要掃地，人走了才要泡茶，這就是馬後砲，一點意義都沒有，一點政治良心、學術良心都沒有。



謝龍介表示，NCC這些委員過去為非作歹，成為東廠，成為鷹爪，成為打手，一路走來打壓了多少事實？讓媒體受執政者箝制，並且欺壓在野黨，只要不順他們意的媒體通通一路追殺，台灣還是民主嗎？然後再來放馬後砲，一點意義都沒有。



不過國民黨籍“立委”吳宗憲表示，通常一個人在卸任的時候，往往會說出正確的建言，其言也善，他還是很尊重這兩位委員，相信他們說的是真話。



吳宗憲指出，這兩位委員他並不認識，但相信他們還在NCC任職期間，一定有很多不得已的事情，希望政府不要漠視兩位專家的建言。