王世堅向賴清德8大建言半小時　綠委這樣看

蔡易餘。（中評社 資料照） 中評社台北8月1日電（記者 黃筱筠）獲得英系支持當選中常委，民進黨籍“立委”王世堅昨天首度出席中執會，就以30分鐘、兩輪發言給予賴清德執政建言。同樣是英系前中常委、綠委蔡易餘對此則說，過去他當中常委時，黨主席賴清德就很願意傾聽，開會時間也比以往久，希望未來透過這個模式傾聽更多基層的聲音。



民進黨昨天新一任黨職就任，據轉述，會中最精彩，是王世堅當著賴清德的面，發表約30分鐘長篇建言，共有8大議題，從核電到租賃公司涵蓋在內。但王世堅會後態度轉趨低調，僅說，不方便再行轉述，但對於賴願意一一回應他的提問，也正面看待。



身為前中常委、英系“立委”蔡易餘今天受訪說，過去他當中常委時，賴清德就是很願意傾聽，時間都比以往久。讓中常委、中執委暢所欲言，盡量讓我們發表意見。王世堅昨天對於國政建議，用了30分鐘，這對賴清德是很大建議，也是良好互動。希望未來透過這個模式傾聽到基層更多的聲音。



昨天出席中執會的綠委洪申翰則說，王世堅有講這麼多嗎？過去他沒有開過中執會沒辦法比較。



王世堅會中也希望“立法院”下會期可以少討論政治議題？洪申翰表示，發動政治攻擊，在政治上創造衝突，比較是在野黨進行，不用過多衍伸。目前執政黨作法、施政或是“立法院”路線，這段時間看到，民調上有獲得大眾越來越多支持。



王世堅在中常會講這麼久，是對賴清德執政有很多期許嗎？洪申翰說，大家都會有很多期許，他也有很多期許。