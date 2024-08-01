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謝龍介：若2026當選台南市長只做一屆
http://www.CRNTT.com   2024-08-01 12:27:18


藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社　楊騰凱攝）
　　中評社台北8月1日電（記者　楊騰凱）中國國民黨籍“立委”謝龍介被視為國民黨2026台南市長的唯一參選人選。對此，謝龍介今日表示，如果台南鄉親給他機會當市長，他只會做一屆，不會尋求連任，用4年對照過去30年民進黨執政的成績，讓大家看看台南得到的改變。

　　台南市自1997年以來，7屆市長均為民進黨籍。

　　謝龍介2022年代表國民黨參選台南市長，得票率46%，民進黨黃偉哲則是48.8%，雙方差距有限，使謝龍介被看好2026大有可為。
 


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