朱立倫出席全美台灣同鄉會　江啟臣否認較勁

江啟臣接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席將於明年改選，繼黨籍台中市長盧秀燕出訪美國後，國民黨主席朱立倫也將於8月中旬訪美，出席全美台灣同鄉會第46屆年會。也將出席該年會的“立法院副院長”江啟臣受訪強調，他是受邀出席開幕致詞，其他人應該也都是受邀，不存在所謂較勁問題。



全美台灣同鄉會第46屆年會將於8月16日到18日舉行，地點選在美國休士頓，這場活動由國民黨海外部主任陳以信作為橋樑，該年會除了邀請朱立倫，也邀請江啟臣、台中藍委廖偉翔、黃健豪、不分區“立委”葛如鈞等。



其中，朱立倫將於8月17日率國民黨駐美代表秦日新、國民黨海外部主任陳以信及組發會主任許宇甄等連袂出席年會。



江啟臣今天在“立法院”受訪時說，全美台灣同鄉會今年3月就來邀請他與會，當時他就答應會把這日期預留起來，過去他幾乎每一年都會去參加，前兩年一方面遇到疫情，二方面遇到選舉，所以沒有參加，今年則會排除困難去參加。



另外，對於民進黨“立法院”黨團有意在8月中旬舉行臨時會處理通訊傳播委員會（NCC）、“考試委員”等人事同意權案。



江啟臣說，臨時會開不開，依照規定委員可以連署，若到一定人數他們可以提出要不要開臨時會，提出之後院長韓國瑜才會召集協商，這部分會尊重委員與黨團意見，“我們到目前還沒收到開臨時會要求。”