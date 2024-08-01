楊靜宇：金門事件靠民間溝通　賴兩岸無解

前台北市議員楊靜宇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月1日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件延宕逾5個月，兩岸代表7月30日在金門重啟協商達成共識。近期加入中國國民黨的前台北市議員楊靜宇接受中評社訪問表示，台灣官方無法與大陸重啟對話，賴清德任內兩岸關係仍舊是無解，且內外是烽火連天，會繼續激化兩岸衝突。



本身是獸醫的楊靜宇，曾為無黨籍台北市第一選區（北投、士林）議員，2014年以新黨籍參選過議員，2022年競選連任失利，近期加入國民黨，擬投入2026議員選舉。現為國民黨北投區黨部委員會副主委。



楊靜宇認為，賴清德任內兩岸關係就是無解二字。這次金門事件能有共識，靠的是很多民間企業人士，去居中協調幫忙，台灣官方政府是無法對口，靠的是民間的力量，才能完成。民進黨政府要檢討到底哪裡出了問題，在環節、態度上，是要怎麼進行兩岸交流合作？若繼續用現在的思維邏輯方式，只想著操作抗中、選舉，是無法解決問題。



楊靜宇說，“賴政府”的兩岸關係問題出現很大，連帶也影響到他的獸醫界，比方他們獸醫參加一些國際組織，如世界小動物獸醫大會、亞洲小動物獸醫大會等，過去10、20年相處都是和樂融融，但最近大陸卻要求我們改稱中國台北、中國台灣，這樣的緊迫狀態，與賴清德有很大的關係。

