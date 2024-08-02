綠推大罷免　吳宗憲：國民黨不會站著挨打

國民黨籍“立委”吳宗憲曾是偵辦前桃園市長鄭文燦涉貪案的檢察官。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月2日電（記者 楊騰凱）針對民進黨政府全力對抗在野黨，中國國民黨籍“立委”吳宗憲向中評社表示，照理說台灣內部越穩定，越有利執政的民進黨，但民進黨卻當家鬧事反其道而行，他們所謂的護民主是“護民進黨作主”，追求“台獨”是獨裁而非獨立，但國民黨不會站著挨打讓人欺負。



吳宗憲為輔仁大學法律系學士、東海大學法學碩士，有20年檢察官資歷，歷任新北市政府法制局長、桃園地檢署檢察官、士林地檢署檢察官、南投地檢署檢察官，現為國民黨籍不分區“立委”。



民進黨接下來是否可能對藍委發動大規模罷免？



吳宗憲表示，綠營已經表達過類似的意思，既然講了，就很有可能真的發生，但說實話這很不聰明，世界各國的罷免是少見的，甚至美國對於總統或國會議員，根本是沒有罷免制度的。



吳宗憲表示，如果綠營真的發動大規模罷免，下個會期的“立法院”朝野攻防難免會更為激烈，因為國民黨不可能在那邊挨打讓別人欺負你，到時候黨團會有黨團的應對動作。



國民黨團在“立法院”推動《公職人員選舉罷免法》修法，加嚴罷免連署條件，連署人必須附上身分證影本，下會期是否會三讀？



吳宗憲指出，確實有三讀的可能，因為投票的時候需要出示身份證，那為什麼罷免連署卻可以很隨便，這部分確實需要修改，這樣才合理。民選出來的公職要被罷免，這是一件很重要的事情，為什麼連署過程可以這麼輕率？

