台灣文獻館展大師作品竟有偽作　藝術團體怒

“‘國史館’台灣文獻館特展爭議，政府無法可管？”記者會，左起藝術家石隆盛、蕭文杰、何孟娟、陳菁螢、耿桂英、胡永芬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月1日電（記者 張穎齊）台灣“國史館”台灣文獻館近期展出“倜儻筆墨：大師與大師的內心世界”畫展，號稱為慶祝賴清德就職，卻遭踢爆展出不少偽作、有爭議的藝術品，扭曲許多已故名畫家，館方緊急閉館。6名藝術家1日開記者會，痛批政府把關機制失靈還卸責，放縱詐欺行徑，卻無法可管，“國史館”直屬“總統府”，要求“總統府”出來說明清楚。



典藏雜誌社長簡秀枝7月28日在臉書上踢爆，她去了一趟位在南投的“國史館”台灣文獻館，發現已故名畫家常玉、林風眠、徐悲鴻、潘玉良、吳冠中等人的逸筆雅趣作品，竟被換成面目全非的齷齪感，比如常玉居然會有“七裸女”作品、還有120號的花卉巨作？這些作品有所爭議、有真偽疑慮，且竟都來自一個叫“亞洲藏家”的單位，接洽者都是一名號稱“美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會創辦人”歐陽健中。台灣文獻館前館長張鴻銘更為此展寫序稱慶祝新“總統”就職。



館方當天發聲明回應，此展是7月6日至8月4日展出，已由民進黨籍“立委”吳思瑤辦公室及藝文界前輩討論處理後續，館方僅負責租借場地收取租金，非主辦，更與祝賀新“總統”就職無關，另外也會重新研擬規範、建立完備的審查機制。隨後於7月30日起暫停開放。



台灣視覺藝術協會1日在台大校友會館召開“‘國史館’台灣文獻館特展爭議，政府無法可管？”記者會，與會的有協會理事長何孟娟、藝科智庫執行長石隆盛、獨立策展人胡永芬、耿畫廊負責人耿桂英、畫廊協會理事長陳菁螢、文資學者蕭文杰等。眾人齊呼口號，批“台灣不可以淪為藝術經濟犯罪中心、‘文化部’責無旁貸、防治藝術詐欺立法司法動起來”。



蕭文杰表示，張鴻銘白紙黑字說是為慶祝賴清德就任，但為何賴沒來？“總統府”、“文化部”都應該出來講，把關不嚴謹，將大師的作品放在這樣的蚊子館，宛如玉石放在馬桶上，沒人看，且台灣文獻館不是畫廊，畫作與台灣文獻並無關係。政府竟無審查機制，連鑑定報告都可騙，甚至連保護的畫框都沒，“文化部”高層更說無法提供私人救濟；另外吳冠中的逍遙遊拍賣作品，竟還被展出“反”的，檢調也無法查，這樣大家以後還敢買常玉、張大千等大師的作品嗎？

