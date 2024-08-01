梁文傑要澳門政府“友善處理”人員派駐問題

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月1日電（記者 鄭羿菲）陸委會副主委兼發言人梁文傑1日表示，“外交部”派駐陸委會澳門辦事處1人員，因派任超過10年，於7月23日調返台灣，後續接任人員因澳門政府設置簽署遵守一中原則文書，“我方”無法同意。“正告”澳門政府儘速屏除不必要的障礙，若仍堅持，“我方”也會做最壞打算，一切負面效應由澳方負完全責任。



媒體數度追問，“最壞打算”為何？是否撤館？變賣澳門“國父紀念館”？梁文傑則未再詳細說明。



據陸委會統計，陸委會澳門駐處在台“外交部”人員返台後，目前僅有2位陸委會人員，及14位當地僱員。過往台灣相關人員，滿編為8人。



台灣派駐香港的台北經濟文化辦事處人員，在2021年也因香港政府要求簽署“一中承諾書”，導致台灣派駐人員無法續留及赴任，於當年6月20日台灣駐港人員全數返台。



陸委會1日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，陸委會在澳門辦事處有1位“外交部”派駐人員，因派任已超過10年，在7月23日調回台灣後，接任人員因為澳門政府“片面”設置申請簽證的條件，也就是要簽署遵守一中原則書面，“我方”無法同意。

