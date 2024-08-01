郭正亮揪台海戰爭片《零日攻擊》5大不合理

郭正亮。（截自“亮哥快評”YouTube直播畫面) 中評社台北8月1日電／由民進黨政府贊助拍攝的台海戰爭劇集《零日攻擊》日前釋出17分鐘前導片，引發網路討論。前“立委”郭正亮指出，片中對軍事戰爭政治的邏輯簡直是荒誕無比，包括大陸沒有登陸就控制台灣的網路電信設施、黑道被長期滲透在開戰前逼監獄釋放重刑犯、“總統”說我們沒有“國家”等5處不合邏輯，跟有些抗日神劇一樣自嗨。



以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》明年將上映，耗資新台幣2.59億元，由聯電創辦人曹興誠投資，“文化部”補助7100萬，總顧問是林錦昌，另顧問群有民進黨籍“立委”沈伯洋、文總秘書長李厚慶、“國防研究院所長”蘇紫雲等人，清一色的“正綠”背景。



郭正亮昨天在政論節目《亮哥快評》中表示，通常有關戰爭的電影大概分成兩類，第一個就是根據史實來翻拍，那另外一種就是設想的一個戰爭的局面，但基本上也要符合戰爭、軍事、政治的基本邏輯，這樣看起來才會覺得這是一個有架構、有邏輯的劇本，“可是《零日攻擊》目前公佈的17分鐘的前導片，我們發現它的軍事戰爭政治的邏輯簡直是荒誕無比！”



根據《中時新聞網》報導，郭正亮舉例說明，第一點是“倒數第7天，它說發生了一個封鎖台海的事件，解放軍以搜救名義出動海空軍包圍台灣，散播棄戰思想，脅迫台灣簽署和平協議”，但他看過很多美國文獻，但從來沒有看過有這樣的假想，封鎖戰就可以逼台灣簽和平協議，這是怎麼推論的？而且事實上大陸不會輕易採取封鎖台灣這個策略，因為它會驚擾到國際勢力的介入。



郭正亮再說，第二點是劇情中“倒數第3天，連電視台都被插播中國的統戰廣告”，但這等於台灣的網路、電信都被中國大陸控制，“在沒有登陸部隊的情況下，就能控制網路電信設施，這是什麼科技啊？有哪一個國家做到這一點？簡直是天方夜譚”。



至於第三處，郭正亮點出是更離譜的地方，“中國大陸長期滲透黑道，所以逼台灣的監獄釋放重刑犯製造動亂”，看到都要昏倒了，如果解放軍沒有真的控制台灣，要如何做到這一點？我們台灣的監獄單位、那些監所的那些所長怎麼會遭到脅迫？如果解放軍沒有登陸，怎麼可能控制台灣的監獄呢？到底在講什麼邏輯呢？