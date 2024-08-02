許淑華逛日月潭新商場　曝愛吃豆腐乳

許淑華逛日月町商場，相中一款豆腐禮盒。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月2日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華上任來積極招商引資，促成精英開發公司斥資新台幣10億元，在南投日月潭附近打造“日月町商場”1日開幕，並迎來南投首間日本書店蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE。許淑華出席剪綵並參觀，仔細研究商品、餐廳菜單等，給予高度肯定，可望成為日月潭周邊新興景點，更當場挑選一款豆腐乳禮盒，曝光自己喜歡吃豆腐乳。



日月町商場坐落在前往日月潭的必經的愛蘭交流道旁，以公路休息站的形式打造占地5000坪複合式商場，純白的建築物相當吸睛，提供消費者同時滿足逛街、觀賞、休息、用餐等多種需求，首批進駐店家包括TSUTAYA BOOKSTORE、日月本家糕餅店、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣餐廳等。園區並分為三部分，包括本棟、山延廊（餐車區）以及日之介（農特產市集），替在地農民及餐飲業者創造商機。



許淑華出席剪綵開幕典禮，並在精英開發公司董事長洪乙彥的帶領下，一一參觀商場餐廳、店家，許淑華也以消費者的角度為出發點，仔細研究商店裝潢、環境動線、商品項目、餐廳菜單等，稱讚商場環境佳，“很好逛！”她並當場挑選一款“松露橄欖油豆腐乳”禮盒，笑稱“很感興趣”。



許淑華表示，日月町在鄰近日月潭的埔里鎮開幕，將國際視野帶進南投，也和縣府共同打造觀光首都，宜居城市概念，並行銷南投農特產品，在這座商場內，展示南投13鄉鎮市農特品外，主要分成三個區塊，一是引進蔦屋書店，以及東京超人氣咖啡店“WIRED CAFÉ”，還有聚集眾多品牌餐飲化身的餐車限定店，利用在地食材供應消費，包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等，並設置加油站、充電站等，旅客需求一應具全。

