im.B詐騙案未辦前綠委　黃國昌轟沒公道

白委黃國昌質疑im.B吸金詐騙案未辦陳歐珀，發文表示連基本公道都稱不上。（照:黃國昌臉書） 中評社台北8月1日電／im.B吸金詐騙案主嫌曾耀鋒今一審遭台北地院判刑16年6月，民眾黨籍“立委”黃國昌指出，“行政院”前政務顧問陳振坤輕判1年，民進黨前“立委”陳歐珀則是連辦都沒辦，對於成千上萬的受害家庭而言，連最基本的公道都稱不上，如此遇到權貴就縮手的偵辦，要人民如何信賴？



台北地方法院審理不動產借貸媒合平台“im.B”，涉以“假債權、真吸金”、“前金補後金”手法，違法吸金詐騙90億餘元，上萬人受害，全案起訴30人及台灣金隆科技公司法人，經11個月審理，今天宣判，依違反銀行法、洗錢等罪，將主嫌台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒判處16年6月有期徒刑，併科罰金250萬元，金隆科技公司判處罰金1億元。全案可上訴。



另外，台北地方法院日前裁定羈押中的曾耀鋒、張淑芬，自今天起延長羈押2個月。



對此，黃國昌發文指出，去年爆發的im.B吸金詐騙弊案，導致成千上萬的家庭受害，在他一路持續追蹤下來，揭露曾耀鋒不但早就因為持槍判刑定讞，卻持續在外逍遙、詐騙炫富，還利用不法所得結交政客權貴，更豢養陳歐珀為其牽線喬事，在招待所宴請高官政客，簡直是無法無天。



黃國昌表示，令人憤怒的是，這起臭不可聞的弊案，起訴範圍卻僅止於非法詐騙吸金，其他臭不可聞的官商勾結，則是隻字未提。北檢不僅偵辦品質粗糙不堪，甚至還洩露吹哨者檢舉內容讓特定周刊為民進黨政客洗地。

