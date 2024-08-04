柯昱安析民眾黨　高虹安退黨讓柯P很頭痛

前台灣民眾黨文宣部主任、政治評論員柯昱安。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月4日電（記者 鄭羿菲）新竹市長高虹安涉詐領助理費，一審被判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，遭到停職，並退出台灣民眾黨。前台灣民眾黨文宣部主任柯昱安接受中評社訪問表示，高虹安退黨讓民眾黨主席柯文哲喪失主動權，很頭痛。高現在是要拚無罪，若請辭新竹市長就理虧了，也不符合“戰清白”的邏輯。對柯、高來說最好的局面就是“拖到2026”。



針對高虹安的下一步，前“立委”郭正亮日前在談話性節目分析，高虹安二審要無罪翻盤的機率很小，建議高虹安儘速請辭讓新竹市長的位子有機會補選，不要讓民進黨有機會“中央”指派人選。高虹安是否主動請辭促成補選成為焦點，但包括她本人與柯文哲均未表態。



柯昱安說，對白營而言，若高虹安12月25日前、任期未過半請辭，進入補選程序，黨內缺少強棒參選，不一定能選得贏；對藍營而言，最好就是高請辭趕快補選，中國國民黨贏面相對較大，藍營一定會向高施壓；對綠營而言就是老神在在，即便要搞罷免，也會到12月25日後才開始運作，通過罷免後直接由“中央政府”指派新竹市長人選。



柯昱安認為，柯文哲頭痛的地方在於，即便高虹安真的拖到2026了，高有沒有可能為了“戰清白”自己拚競選連任，也因為高已不是民眾黨員，不需要再跟柯商量了，屆時藍綠白高四方搶食，民眾黨就完全沒機會了。



柯昱安畢業於台北科技大學電機工程系，綽號小牛，2017年4月加入柯市府後，負責經營柯文哲臉書、IG等社群媒體，曾任北市府副發言人。2020年轉戰“立法院”任民眾黨文宣部主任，2022年成立政治公關公司“牛棚創意”，現為該公司執行長，並經營“小牛講正經”YouTube頻道。

