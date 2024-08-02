市議員宋品瑩心疼高虹安　盼她多為自己想想

台灣民眾黨新竹市議員宋品瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月2日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職。與高情同師徒的台灣民眾黨新竹市議員宋品瑩接受中評社訪問透露，在高遭重判停職隔天，大家有相約一起吃飯，高看起來還是有些難過，但至少還吃得下飯，她希望高這段時間要好好吃飯、好好睡覺，多為自己想一想。



宋品瑩，現年33歲，台灣師範大學英語系學士，曾擔任新竹市私立曙光女中英文老師，2022年宋獲當時準備參選新竹市長的高虹安青睞，兩人經過懇談後，宋決定加入民眾黨參選新竹市第一選區（東區）議員選舉，在該選區12名當選人中，以第3高票當選，為民眾黨在新竹市的唯2席次議員。



宋品瑩表示，高虹安一審遭重判後隔天，幾位與高較親近的幕僚有相約一起吃飯為高送暖，高看起來心情還算平穩，但言談舉止間還是可以感受到高的心情有些難過，因為高遇到這麼大的事情，不可能完全沒有心理壓力。



她透露，高虹安說她在第一時間得知自己遭重判後相當震驚，心情也非常低落，後來經過一夜沉澱，心情才稍微平復一些，至少還吃得下飯，沒有像2022年參選新竹市長時被攻擊到吃不下飯，還一口氣瘦了8公斤。高說她現在就是專心準備上訴，讓大家看了都相當心疼，但也只能強顏歡笑為她加油打氣。



宋品瑩指出，她從2022年2月認識高虹安到現在，不覺得高有外界形容的那麼邪惡與不堪，但高面對所有的惡意攻擊與抹黑，始終表現得非常堅強，所以這次看到高受到如此大的打擊，看了真的很不捨，因為她相信一般人都很難去承受這樣的事情。

