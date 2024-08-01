陸委會：金門事件是當事人之間把事情處理完

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月1日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件已落幕，由於陸委會主委邱垂正強調“政府在後面運作”，大陸國台辦也回應“溝通與兩岸協商談判無關”。陸委會副主委兼發言人梁文傑1日僅低調地表示，外界對此事有很多定位、定性等，都是不必要的，就是“當事人與當事人之間”把事情處理完畢。



至於以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》明年將上映，遭外界質疑是民進黨政府的認知作戰，梁文傑說，“文化部長”李遠有說明，是因為議題特殊能引起國際興趣，可以賣到“Netflix”平台上，而“文化部”投資或扶植電影事業有其策略。從陸委會的角度來說，類似主題也不少，包括漫畫、小說都有，類似主題大家不用想得很嚴重，好像做這些創作就是在做認知作戰，大可不必。



陸委會1日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，在214金門撞船事件協商落幕後，滯留大陸的金門胡姓釣客，及遭陸扣留的“大進滿88號”後續會否有較正面發展？



梁文傑表示，大進滿88號是因違反大陸休漁期規定，因此陸方會用他們的法律與程序處理，這是我們目前知道的。而胡姓士官是因人道救援而遭大陸滯留，我們當然希望在0214事件解決後，能有一個比較好的期待，但也要看到實際行動才會知道。

