吳嘉將：兩岸若無政治互信　恢復觀光不樂觀

金門縣潛水協會會長、台灣民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將。（中評社 資料照） 中評社台中8月2日電（記者 方敬為）214金門撞船案7月30日經由兩岸協商順利達成共識，金門縣潛水協會會長、台灣民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將接受中評社訪問表示，漁船案落幕對緩和金門緊張情勢有幫助，但未必代表金門觀光困境也能解套、陸客因此就會到金門旅遊。由於兩岸高層沒有政治互信，觀光旅遊涉及高層政治範疇，解鈴還須繫鈴人，不是單一事件解決就有幫助。



吳嘉將，楓蓮旅行社董事長、金翔國際公司總經理，自1993年投入經營旅行社，30多年來經常往返金、台兩地，專營台灣赴金門團客及自由行旅遊套裝遊程服務、票務處理。曾任金門旅行商業同業公會理事長、金門縣觀光協會理事長等職。



金門撞船事件告一段落，外界認為，對緩和兩岸有正面影響，金門縣國民黨籍“立委”陳玉珍8月份將帶觀光業者赴大陸商量旅遊相關議題，對兩岸旅遊重啟感到樂觀。



談到撞船案解決對金門觀光的影響，吳嘉將認為，不容樂觀，因為撞船事件是兩岸之間在海上執法層面的衝突，事實上與觀光沒有直接關聯，兩岸的觀光要重新活絡，關鍵在於官方政策是否調整、鬆綁，在政策沒有改變之前，任何兩岸之間的衝突事件化解，都只能以個案看待，不能代表整體兩岸關係獲得改善。

