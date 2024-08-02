鄭麗文語中評：國民黨缺領袖也缺核心主義

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月2日電（記者 張嘉文）賴清德上任後採取強硬作風，壓制在野黨。中國國民黨前“立委”鄭麗文接受中評社訪問分析，國民黨現在衹有先鋒部隊，藍委在第一線衝鋒廝殺，但這是不夠的，民進黨佈的局和陣是多層次，以“國會”改革為例，有青鳥行動、訴諸大法官“釋憲”、輿論帶風向等，有組織的在打這場仗。



鄭麗文強調，當然國民黨是在野黨，資源遠不如民進黨，但也必須想方設法突破，不是等著民進黨爛就能換國民黨執政。譬如幾個重大事件，賴清德就職演說提新“兩國論”、美國共和黨總統候選人特朗普指台灣須付更多保護費等等，都是非常重要的問題，但在野黨領袖即便回應，也是唯唯諾諾，講得不痛不癢。



鄭麗文說，現在的國民黨沒有領袖也沒有核心主義，在重大議題上，沒有態度、立場，不能號召全民，這才是今天國民黨的真正問題，當年輕人的反應是民進黨確實很爛，但國民黨更爛，這樣如何贏得支持？



鄭麗文進一步說，賴清德得票率僅約四成，“立院”席次也未過半，是雙少數執政，而國民黨為在野最大黨，支持者對強力監督“賴政府”寄予厚望。但日前由藍白合推的“國會”改革法案三讀後，因綠營聲請“釋憲”，大法官裁示暫時處分，讓整個改革腳步嘎然而止，接下來的“釋憲”結果對在野也不樂觀，目前還看不出藍營能祭出有效的反制方式。

