高雄一茶葉行老茶全滅頂　損失慘重心淌血

三民區大福街的祥正茶莊損失慘重，半個月後才能營業。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月2日電（記者 蔣繼平）凱米颱風上週肆虐造成高雄淹水，三民區本和里是淹水重災區，轄內的大福街淹水至少80公分，許多店面都泡水，造成不小災情，祥正茶莊收藏的台灣老茶被水泡爛，丟了1800斤，每斤新台幣好幾千元，老闆直呼賠了近500萬元，損失慘重，且店內的木櫃家具泡水得淘汰，正常營業恐得要半個月後。



三民區大福街的祥正茶莊是在地老店，風災後這幾天已丟了好幾千斤的茶葉，都是收藏等級的台灣老茶，一斤都要好幾千元，因為茶葉泡水沒救了，只能一袋一袋丟出去，老闆說，這樣一袋丟出去都是上萬元的錢，已經丟好幾袋了，今天清出最後一批了，大概丟了1800多斤，算一算，損失500多萬元。



祥正茶莊老闆指著地上的清空的甕，這些都是放了30到40年的老茶，喝一斤少一斤，水一淹都沒了，全部拿出來倒掉，一甕20斤價值大概20萬元，這還只是便宜的，貴的等級一甕30到40萬元都有，說出來心中都在淌血。



目前店內真空包裝的都要一包一包，全部要拿出來檢查有沒有問題，甚至放在木櫃上層沒有遭殃的甕，也因為怕有濕氣，要拿出來仔細檢查再輕輕烘一遍進行乾燥。因為店面部分的木櫃、家具都泡水，需要汰換，預估恢復營業恐怕還要半個月後了。



高市府民政局統計，全市有376棟大樓或透天厝地下室淹水，主要集中在三民、左營、鼓山、楠梓及仁武。根據各區公所回報給高雄市民政局的統計，此次颱風造成地下室淹水的大樓，以鼓山區45棟最多、三民區29棟次之，其餘依序為前金區4棟，左營區、楠梓區、鹽埕區、鳥松區各2棟，仁武、大寮、岡山、田寮區各1棟，總共90棟。而鼓山區地下室淹水的大樓，多集中在高美館馬卡道一帶；若以淹水程度來說，三民區較嚴重。