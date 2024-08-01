高雄淹水一堆泡水車　車廠：滅頂建議別修了

日安地球大樓救援出的泡水BMW X5送到附近維修廠維修。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月1日電（記者 蔣繼平）凱米颱風上周肆虐造成高雄淹水，三民區29棟大樓地下室淹水，傳出許多汽車滅頂災情，近日許多泡水車陸續尋找車商維修。近日維修廠詢問量爆多，但現實上許多維修廠實在不建議滅頂車維修，大多建議報廢處理或賤賣，對受災車主來說都是慘重損失。



三民區本和里的常佑汽車，雖然這次颱風淹水後有許多泡水車搶修，但該店老闆僅接一部熟客的20年馬自達老車願幫忙修，第一是交情，第二是新型車輛電子晶片多，泡水後實在難救回，且要耗費多月，店內也無空間擺放太多泡水車，只能婉拒。他估計這部老車大概修理新台幣2到3萬元，至於要花多久時間，連老闆自己無法說得很準。



常佑汽車老闆表示，滅頂泡水車會建議報廢，如果水淹過排檔，也不建議修車，第一，電腦晶片要全換，第二，泡水車要全拆才能維修，抓故障也不容易，第三，修好也怕會有後續問題，甚至要考慮行車安全。甚至，估價很難估，事後容易有糾紛。如果只是車內地毯濕，或可考慮維修。



另外，如果只是浸水要拆內裝，市場行情來說，一般車約新台幣8千到1萬元，若是進口車約1.5萬到2萬元，若車況不好也會有追加費用。

