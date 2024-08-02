林廷輝語中評：蔡英文也是美國手上的一張牌

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月2日電（記者 黃筱筠）出身綠營的台灣國際法學會副秘書林廷輝接受中評社訪問表示，美國11月大選前，賴清德是有可能出訪，過境美國，美國不見得不歡迎，就要看民主黨參選人賀錦麗要怎麼出牌。另一個可能是，拜登政府會不會邀請蔡英文去華府演講，這也是拜登政府可能會出手的一張牌。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



賴清德在美國大選前敏感時機可能出訪過境美國？林廷輝說，下半年有在安排賴出訪，是有可能會出訪，但台灣對美國一定是兩邊壓寶。民主黨拜登、賀錦麗陣營若想要表現挺台立場，一定會歡迎賴清德去，賴也有點吃定中美關係目前處於競爭，這次金門事件處理也與中美競爭有些關係。中國大陸也很務實，賴清德520就職演說對兩岸談話強硬，雙十馬上接著來臨，賴在演說會講出什麼東西，會不會比就職演說更強烈，目前都還不知道，但中國大陸想要兩岸關係在可控範圍內。



他表示，美國11月大選前，賴清德是有可能出訪。過去陳水扁出訪過境美國遭到刁難，但是當時是中美要共同合作反恐，現在是美國要對抗中國，環境已經改變。賴清德出訪過境美國，美國不見得不歡迎。按照藍營說法是打“台灣牌”，把台灣當棋子；但綠營說法是大環境對台灣有利，要把握機會。

