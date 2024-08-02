郭董為南投農民賣茶鬧糾紛　廠商今豪宅抗議

鴻海創辦人郭台銘。（中評社資料照） 中評社台北8月2日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘去年為爭取2024大選連署，曾赴南投承諾幫茶農行銷茶葉，近日卻傳出中介貿易商積欠茶農款項的爭議，讓整件事的好意變調。遭積欠8個月款項的廠商“無限快樂有限公司”1日晚間發出新聞稿，描述遭欠款的始末，強調這起事件致公司整年度收入落空，生活陷困境，要求郭台銘辦公室儘快將欠款支付。



該公司並預告，2日早上10點半將前往郭台銘位於台北市信義區的豪宅門口召開記者會，希望事件盡快落幕。



據媒體日前報導，郭辦原計劃透過貿易商建盈公司收購茶葉賣往中國大陸，為此砸下新台幣1.8億元，後續卻衍生建盈公司疑似收購來路不明的茶葉，還積欠茶農款項鬧上法院，郭辦只好跨海聲請保全證據，先扣住存放在廈門的17萬斤茶葉自保。



媒體報導指出，為解燃眉之急，郭辦隨即找來第二家貿易商“無限快樂有限公司”，先行墊付近4千萬元貨款給茶農，後續還衍生兩家貿易商的糾紛，目前採購茶葉已全面停擺，按當初合約規範，明年8月31日合約將期滿，目前郭辦以拖待變，尤其處理此案的顧問與律師團隊至少換過3輪，但對是否提告，或待合約終止後直接取回茶葉，內部未有定論。但郭辦尚未讓無限快樂公司核銷該筆款項，引發該公司不滿，雙方對此仍無共識。



無限快樂有限公司昨日對此發出新聞稿表示，和郭辦雙方是基於互信原則先行墊款，但事後郭辦卻一直拖延，並找諸多借口不願撥款，至今過了8個月仍無進展。去年12月25日開始協助案件時，公司同仁便收到不明人士騷擾、跟蹤甚至交通工具被破壞等，還有惡質茶商用媒體恐嚇辦公室同仁，於此期間，公司一再請郭辦財務加速協助撥款，避免更多紛爭，但財務卻還是以諸多理由拒絕撥款。



新聞稿中也補充，這些款項都是公司跟地方人士及朋友的借款，有些生病急需用錢的，還有生活家庭所需的開銷，公司的營運需求等。郭辦消極的行為讓他們深感無助。無限快樂公司強調，這起事件致公司整年度收入落空，生活陷困境，並要求郭台銘辦公室儘快將欠款支付。同時也預告，2日早上10時30分，將於郭台銘家門口召開記者會。