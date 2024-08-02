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卸任委員批政媒集團 鄭麗文：可當污點證人
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2024-08-02 10:12:16
鄭麗文。（中評社 資料照）
中評社台北8月2日電／通訊傳播委員會（NCC）前委員王維菁、林麗雲7月31日發出公開聲明，直言台灣“政媒集團化”成形。對此，中國國民黨籍前“立委”鄭麗文1日在政論節目建議，在野黨可以問問她們願不願意當污點證人。
根據《中時新聞網》報導，鄭麗文1日在政論節目《大新聞大爆卦》節目中表示，她建議在野黨可以先跟這兩位聯絡看看，問問她們願不願當污點證人。人非聖賢、孰能無過，只要她認為這件事情是錯的，暫且不要說她過去怎樣，如果連NCC委員自己都說台灣有政媒共生的結構，何其嚴重。
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