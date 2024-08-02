拒認國民黨附隨組織　“救國團”敗訴可上訴

救國團辦公室。（中評社 資料照） 中評社台北8月2日電／不當黨產處理委員會2018年認定中國青年“救國團”是中國國民黨附隨組織，並依《黨產條例》凍結“救國團”新台幣56.1億餘元資產，“救國團”提告要求撤銷被認定為國民黨附隨組織的處分，台北高等行政法院1日判“救國團”敗訴，可上訴。對此，“救國團”表示，全體同仁及義工除深感遺憾與痛心，對近年政治頻頻介入司法判決也並不意外，除了將繼續上訴，也將號召認同“救國團”理念的各界人士，持續致力於公益服務，不會在台灣的真誠與良善的正能量中缺席。



台北高等行政法院指出，依據相關卷證及史料，認為“救國團”設立時，形式上雖隸屬於“國防部”，但實質上即為國民黨推展青年工作的組織，其人事、業務、財務均與國民黨有緊密關係而受實質控制。



法院指出，“救國團”於1969年間解除與“國防部”隸屬關係並成為受“行政院”督導的社會運動機構，再於1989年間依人民團體法登記為公益社團法人，上述實質控制關係均續存在。



迄至1999年初“救國團”脫離國民黨實質控制，但是相關財產既未經釐清權屬，難認“救國團”是以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，因此黨產會以原處分認定“救國團”為國民黨的附隨組織，並無違誤。“救國團”訴請撤銷原處分，為無理由，判決敗訴。可上訴。

