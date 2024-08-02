50輛雲豹甲車抗彈鋼板現裂紋　台軍方認了

雲豹裝甲車。（中評社 資料照) 中評社台北8月2日電／台灣軍方自主生產製造的雲豹八輪裝甲車，驚傳抗彈鋼板出現裂紋！據悉，其中27輛是2年內製造的CM－34 30機砲裝步戰鬥車，另23輛是CM－32裝步戰鬥車與CM－33裝步指揮車抗彈鋼板出現裂紋，嚴重影響防護功能，總計達到50輛。對此，“國防部”坦承因部份銲接不良等因素，以致產生裂紋，目前已完成修補，防彈功能無虞。



台軍方表示，車身鋼板裂紋在2年保固期內計有27輛，已依契約保固條款要求承商中鋼機械公司辦理裂紋修補及新品更换；逾保固期計23輛，軍備局第209廠將協助車屬單位辦理修復，迄今已完成43車裂紋修補（更換）作業，並經使用單位完成確認；餘7輛管制於8月1日前完成。



軍備局表示，陸軍於2023年7月實施主官裝檢時，發現1輛雲豹八輪甲車著陸板有裂紋，即執行全軍雲豹八輪裝甲車全面清查。經軍備局要求合約商中鋼機械公司（鋼板製造商），並協請第三方公正單位金屬工業研究發展中心，執行車身鋼板物理性檢測，發現因部份銲接不良等因素，以致產生裂紋，即執行改善作業。



軍備局說明，迄今年8月1日止，已完成2輛車身前斜板全新更換，以及48輛著陸板裂紋銲補修復，經軍備局第209廠“物化性實驗室”等多重測試，防彈相關功能驗證無虞。



軍方表示，將協同合約商，深切檢討品管等作業，並落實售後服務，以維持裝備妥善，確保戰力不墜。