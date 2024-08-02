李孟諺：軍演等影響　來台遊客上半年減百萬

台灣美食展開幕。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月2日電（記者 黃筱筠）台灣美食展今天起至5日在台北世貿一館展出，賴清德今天特別出席致詞、親逛攤位。台“交通部長”李孟諺致詞提到，今年因為地震、颱風、中國大陸軍演，外國人認為台灣是地震後廢墟復原狀況，觀光客今年上半年預估少了一百萬人次，目前僅有430萬人至440萬人次來台觀光，下半年還有很大成長空間。



他也說，針對目標國家東南亞、東北亞國家希望積極推廣機票可以買二送一、買三送一等，自由行買高鐵票往中南部也買一送一，“交通部”下重本投資，希望觀光客不只留在北部，到台灣旅遊希望到中南部去，期待一起努力。希望台灣今年達1千萬旅遊人次目標可以實現。



李孟諺表示，美食為國際旅客來台的重要任務之一，已成為台灣的代名詞，如韓國遊客專程到永康街排隊購買牛軋餅，朝聖台灣的美食魅力。台灣不僅有小吃，觀光署持續與米其林合作，讓米其林餐廳數量從20家增至56家，累積星星數達241顆。必比登推薦餐廳也從20多家增加到500多家，吸引觀光客專程來台品嚐美食。更預告觀光署將繼續與縣市政府合作共同推廣美食，未來米其林評比縣市將再擴增2個縣市，期望吸引更多國際遊客來台。



主辦單位台灣觀光協會會長簡余晏表示，感謝賴清德親臨台灣美食展挺美食觀光業者，台灣美食展不僅是美食的盛宴，更是深刻的文化交流，每道美食都是土地上不同的故事。美食展邀請產地生產者、廚藝精湛的廚師、世界各地得獎的台灣之光產品，呈現台灣風土的美好。盼以台灣美食展讓國際愛上台灣，用美食征服全世界。

