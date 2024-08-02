空服員裙裝化妝物化女性？職業工會意見大

華航女空服員製服。（照:華航航空粉專） 中評社台北8月2日電／桃園市空服員職業工會日前向人權委員會陳情，多數國籍航空限制女空服員穿著裙裝、妝髮服儀嚴格規範，是強烈“物化女性”的性別歧視。經過上月23日委員會決議，認為國籍航空公司空服員服儀規範構成《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）所禁止的性別歧視，建議政府應積極履行CEDAW之國家義務，督促國籍航空公司儘速增加女性空服員褲裝制服選項。



桃園市空服員職業工會於2023年8月向人權會申訴，多數國籍航空公司限制女性空服員須穿著裙裝制服、絲襪、跟鞋、妝髮等服儀規範。申訴人指出，女性空服員在勤前準備時，要比男性花更多時間化妝，變相縮短休息時間，還會增加自費購買化妝 的額外開銷。女性空服員如未符合規定，航空公司會復檢，此類多項針對女性空服員的服裝儀容規定，都是強烈“物化女性” 的行為，是嚴重的性別歧視，違反CEDAW，亦恐影響緊急應變能力，且容易曝光。



根據《中時新聞網》報導，經人權會調查發現，國籍航空公司對男女空服員的服儀規範確有區別，且對女性空服員妝髮容貌有多項細節要求；而不論是將服儀表現列入獎懲或考核項目，或是透過繁瑣的檢查和管考來執行服儀要求，已造成女性空服員絕對或相對不利的後果和影響，也加深社會的性別刻板印象。此外，女性空服員飛安訓練時係著褲裝而無裙裝的緊急應變經驗，制服鞋襪樣式又使女性承受較高跌倒、性騷擾、遇火易燃等風險。

