赴陸觀光禁團令不撤　翁曉玲：旅行業可提告

翁曉玲。（中評社 楊騰凱） 中評社台北8月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨團在“立法院”通過決議要求解除赴陸禁團令，但民進黨政府並未遵循。對此，國民黨籍“立委”翁曉玲向中評社表示，她希望台灣旅行業者要意識到自己的權利，大可自行組團赴陸，若被處罰，再提起行政訴訟，否則民進黨就是吃定人民不敢反抗才如此濫權。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任台灣清華大學科技法律研究所副教授、通訊傳播委員會（NCC）委員，2024年被提名為國民黨不分區“立委”，並成功當選。翁曉玲專長領域包括《“憲法”》、《行政法》以及通訊傳播相關法規。



翁曉玲表示，從賴清德上任以來，自己感覺他們就是在玩兩面手法，不僅包括兩岸議題，就連核電議題也是如此，一方面聲稱一定要走非核家園，可是另一方面又在府內成立“氣候變遷委員會”，並找來和碩聯合科技董事長童子賢當召集人，童子賢是主張核電與綠電應該要共存的。至於在兩岸關係方面，也是玩兩面手法。



翁曉玲指出，包括在214金門事件的處理，國民黨籍“立委”陳玉珍很努力奔走，希望兩岸關係不要因為金門漁船事件而更加惡化。雖然最後在民進黨政府手上兩岸達成共識，可是民進黨政府未來還會不會秉持兩岸應該走溫和、大家要能坐下來談話的路線，這都還有待觀察。

