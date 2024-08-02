林濁水：貪污變民進黨負面品牌　情何以堪？

大社會調查中心召開“2024政黨品牌調查”發布表記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月2日電（記者 鄭羿菲）民進黨前“立委”林濁水2日表示，現在貪污變成民進黨的負面品牌，這對過去訴求“清廉、勤政、愛鄉土”的民進黨來說情何以堪？民進黨早期的改革品牌在陳水扁執政後就不見了，現在民進黨以擴權為名，反對“國會”改革，長期恐怕讓民眾失望，若不改變，將永遠面臨“朝小野大”的困局，且將如影隨形、揮之不去。



政治大學傳播學院退休教授鄭自隆說，民進黨正面品牌形象有民主、愛台灣等元素作為強力支撐，尚不至於步入衰退期，還是站穩成熟期的品牌。抗中保台是民進黨的大力丸，但民眾也會聯想到戰爭，當對岸加強壓力時，邊際效用就會遞減，屆時抗中保台恐怕就不是好的品牌。大力丸吃多了可能會拉肚子。



大社會調查中心2日發表政黨品牌民調，其中民進黨的負面形象高達11項，包括貪污、黑金、財團勾結、賄選等，但民主、愛台灣則是深植人心的正面形象



大社會調查中心2日召開“2024政黨品牌調查”發布表記者會，由台灣中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳主持，並邀請台灣民眾黨“立委”吳春城、民進黨前“立委”林濁水、前中廣董事長趙少康、政治大學傳播學院退休教授鄭自隆等人與談。



趙少康表示，民進黨光是靠愛台灣、台灣情節就能有40%的選票，因此其他的都不重要，但意識形態是一回事，民進黨應為台灣長治久安做些打算，每年新台幣3兆總預算，總要為台灣做些事。



林濁水說，民進黨早期的品牌是改革，但在陳水扁執政時，改革就不見了，尤其國務雞要費案出來後，現在改革的品牌由民眾黨取代，在體制改革上，民進黨目前很明顯以反對擴權為名，反對“國會”改革，這很嚴重，沒有調整的話，改革的品牌就會永遠讓民眾黨獨享，即便愛台灣是民進黨的第一品牌，但改革讓民眾失望，就永遠留在“總統”4成、“立委”3成多，永遠面臨朝小野大的困局。