李念祖：“憲法”法庭遇機關衝突應保持中立

東吳大學法律系教授李念祖。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫上午召開座談會，探討“國會”改革法案可能遭認定“違憲”的困境。東吳大學法律系教授李念祖在會中表示，“憲法”法庭面對兩個憲政機關遇到衝突時，應該保持中立。“立法院”是最高民意機構，“憲法”法庭卻可能認為“立院”三讀的法案是“違憲”的，這樣的論點是一個反民主的困境，也可看出“憲法”法庭已是個充滿高度政治角力的單位。



“憲法”學會、台灣行政法學會、中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開“憲法”法庭裁判後“國會”職權的困境與未來座談會，分成兩個場次討論，議題一是“國會”立法與司法審查，由蘇永欽主持，國民黨籍“立委”翁曉玲引言，包括東吳大學法律系教授李念祖、陳清秀和雲林科技大學科法所教授楊智傑等人與談。



議題二為職權行使法的困境與未來，由“國政基金會”內政法制組召集人高思博主持，包括前台南縣長也是律師蘇煥智、世新大學法律系教授、公法中心主任陳淑芳、政治大學法律系教授廖元豪和東吳大學政治系教授蘇子喬等人與談。



對於立法形成自由和大法官“憲法”裁判之間界線何在？李念祖在會中說明，“中華民國”是主權在民的國家，“行政院”是執行民選的“立法院”通過的法案，依法行政就是這個意思。而在“憲法”之下，民選的“立法院”，是公權力施政的起點。

