退將選民代　張延廷：我能吊打許多民進黨人

台前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月2日電（記者 張穎齊）針對在參選民意代表一事，前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪表示，的確有很多朋友勸進，但他一切是隨緣，就持續在牛棚練習投球，但他的經履歷絕對勝過許多人，自己的戰力更是能吊打許多民進黨檯面人物，軍事方面更是最專業。



張延廷率直表示，要選“立委”、市議員都可以，他戰功彪炳，像他這樣的履歷是很少見的，他自知有知名度，大家都認識，就算先當台北市議員也可，作為跳板，他可當全台最強議員，他曾在美國智庫華府Stimson Center當過博士後研究，還是“教育部”定的正教授，獲得“國家”勳章、獎章42座，軍事教育五度總成績第一名畢業，相信“立委”中也是無人能出其右。他更自豪曾在兩岸危險時刻，飛過境大陸，被解放軍的米格戰鬥機追過，他有45年空軍資歷，相當完整。



他說，要選台北市哪區都可以，選議員或轉戰“立委”都可，一直以來，許多朋友都覺得他很適合，且他完全不怕被檢驗，他雖說戶籍在松山區，但他保持彈性，每天都在跑行程、練投球。



記者問，為何有參選從政意願？張延廷說，因他希望台灣更好，希望下一代更好，台灣快不行了，社會應該少一點黑暗，他任軍官38年多，每天最少看了10萬字的資料，寫了1000多篇社論在媒體報章雜誌，就是希望兩岸和平，賴清德已經讓台灣愈來愈激化，愈激化對民進黨賴清德愈有利，他願意代表國民黨站出來，戳破民進黨謊言。要知道社會的崩壞不是壞人可惡，是好人的沉默，不能縱容壞人。



張延廷向中評社說，民進黨沒人敢公開與他辯論，他談的都是專業的軍事，民進黨若要談“台獨”，也可來談，他會拆穿民進黨的西洋鏡，民進黨也不敢“修憲”談“台獨”，就是騙人的把戲，操作抗中保台、去中化，其實都不是真的，而是只想“去國民黨化”，所以把光復節、孫文、蔣介石誕辰紀念日、行憲紀念日都取消，每年消費228紀念日來刺傷國民黨，讓大家仇視國民黨。



他說，蔣介石才是真的有抗中保台，結果現在民進黨在鞭屍蔣介石。對於國民黨的三大期許，一、他認為應該成立抓鬼大隊，若拿到執政權也要成立特偵組，讓賴清德、民進黨籍台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等人都怕。二、國民黨若執政要立刻舉行“國是會議”。三、國民黨若執政，“總統”每3個月都要開記者招待會，與民眾站在一起，朝野主席要對話。四、民進黨曾說軍人是米蟲，要民進黨道歉。